Trakya Üniversitesi Rektörü ve heyeti Kırcaali\'de ziyaretlerde bulundu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kırcaali Valisi Nikola Çanev'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, ziyarette, Bulgaristan'daki kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin devam ettiğini söyledi.
Üniversitenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesinin kurucusu olduğu ve genel sekreterliğini yaptığı Balkan Üniversiteler Birliği'nde Bulgaristan'dan 19 üniversite yer alıyor. Bu nedenle Bulgaristan'daki üniversitelerle oldukça yakın ilişkilerimiz ve ikili iş birliklerimiz bulunuyor. Bugün Kırcaali Belediyesi ile sağlık ve eğitim başta olmak üzere önemli bir anlaşmayı imzalamak için burada bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de Bulgaristan'daki kurumlarla olan iş birliklerimizin ve projelerimizin artarak devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.
Vali Çanev de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, iş birliklerinin süreceğini kaydetti.
Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş'tan oluşan heyet, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali Yenipazar Belediye Başkan Aycan Ahmed'i de ziyaret etti.
TÜ ile Kırcaali Belediyesi iş birliği anlaşması
Trakya Üniversitesi, Kırcaali Belediyesi ile iş birliği anlaşması yaptı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan Tabakoğlu ve Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün tarafından imzalanan anlaşma, eğitim, sağlık, kültür ve teknoloji alanlarında iş birliği ile kamusal ve toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında yararlı deneyimlerin, araştırmaların ve iyi uygulamaların paylaşılmasını kapsıyor.
Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin Balkanlar misyonu doğrultusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Trakya Üniversitesi köklü geçmişinden aldığı güç ve geleceğe ışık tutan yenilikçi ve dinamik yapısıyla bölgeye önemli katkılar sunduğunu aktaran Tabakoğlu, "Bu anlamda eğitim ve sağlık başta olmak üzere güçlü olduğumuz noktalarda elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. İki kurumun iş birliği neticesinde önemli projelerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu iş birliği kapsamında Kırcaalili aday öğrencilerimizi de Trakya Üniversitesinde okumaya davet ediyorum. Öğrencilerimizin, güçlü alt yapısı ve alanında yetkin hocalarımızdan alacakları eğitim neticesinde Kırcaali'ye döndüklerinde, şehre önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Mümün de Trakya Üniversitesi ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.
Trakya Üniversitesi heyeti Kırcaalili öğrencilerle buluştu
Trakya Üniversitesi heyeti, Kırcaalili öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya, heyet Kırcaali Belediyesi Kültür Evi'nde 350 lise öğrencisiyle buluştu.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin yüzünü Balkanlara dönen bir üniversite olduğunu ve buradan her yıl binlerce öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim almak için geldiğini kaydetti.
Trakya Üniversitesine 82 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencisiyle adete bir dünya üniversitesi olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Köklü ama yenilikçi bir üniversite olan Trakya Üniversitesinde alanında uzman akademisyenlerden alacağınız eğitim ile donanımlı bireyler olarak yetişeceğinize ve şehrinize değerli katkılar sunacağınıza inanıyorum. Ayrıca Edirne gibi öğrenci dostu bir şehirde okumak da ayrılacaktır. Her yıl Türkiye genelinde uluslararası öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sunduğu imkanlar açısında yaşanılabilecek şehirler anketinde Edirne ilk 5'te yer alıyor. Bu anlamda hem şehrimizin hem de üniversitemizin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Hepinizi Trakya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyorum."
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