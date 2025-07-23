Trakya Üniversitesi Heyeti Batı Trakya'da - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Heyeti Batı Trakya'da

23.07.2025 12:02
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TÜ heyeti, Batı Trakya'da bilimsel ilişkileri güçlendirmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır başkanlığındaki heyet, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ heyeti, Balkanlar'a yönelik bilimsel ve kültürel ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde bir dizi temas ve etkinlikte bulundu.

Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Eğitim Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerin de yer aldığı heyet, ilk olarak Dedeağaç'ta bulunan Trakya Democritus Üniversitesi Eğitim Fakültesini ziyaret etti.

Görüşmede, iki üniversite arasında Erasmus programı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği ile ortak akademik projeler geliştirilmesine yönelik iş birliği olanakları değerlendirildi.

Heyet, Dedeağaç'taki temasların ardından Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaret programı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuzcu'nun oda müziği ve piyano öğrencilerinin, Batı Trakya Azınlıkları Yüksek Tahsilliler Derneği İskeçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği klasik müzik konseri ile son buldu.

Kaynak: AA

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