Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 134 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin öğrencilerini yalnızca mesleki bilgiyle değil, etik değerler, toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yetiştirdiğini söyledi.

Mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Tan, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceklerine inandığını belirtti.

Tan, mezunlara kendilerine duydukları güveni hiçbir zaman kaybetmemelerini tavsiye ederek, azim ve kararlılıkla çalıştıkları sürece her alanda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü de 1988 yılında kurulan okulun bugüne kadar binlerce mezun verdiğini söyledi.

Yüksekokulun bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirmeyi sürdürdüğünü belirten Güllü, öğrencilerin eğitimleri boyunca edindikleri bilgi, beceri ve mesleki deneyimlerle iş hayatına hazır hale geldiklerini kaydetti.

Okul birincisi Gamze Nisan Yüksel ise eğitim hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları, gösterdiği azmi ve başarısında emeği bulunan ailesi, arkadaşları ve akademisyenlerine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, okul müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.