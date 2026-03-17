Trakya Üniversitesi\'nde Bahar Bitkilendirme Çalışmaları Başladı

Trakya Üniversitesi kampüslerinde baharın gelişiyle çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları hız kazandı.

Üniversitenin seralarında yetiştirilen 21 bin hercai menekşe fidesinin kampüs genelinde toprakla buluşturulmasına başlandı.

Mor, sarı, beyaz ve turuncu renkli çiçekler, giriş kapıları, rektörlük çevresi, fakülte önleri ve yürüyüş yollarına dikildi.

-İpsala'da Kadir Gecesi iftarı düzenlendi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İpsala Belediyesince Köprü Mahallesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Kerman, ayrıca Kaymakamlık Sosyal Tesisleri Camisi'nde de vatandaşlarla buluştu.

- Edirne'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, bayram öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı.

Ekipler, market, pastane ve fırınlarda ürün gramajı, hijyen koşulları ile son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlığının öncelikli olduğu vurgulanarak denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.