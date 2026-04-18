Trakya Üniversitesi'nde 'Gulyabani' Oyunu Büyük Beğeni Topladı

18.04.2026 11:43
Mucize Tiyatrosu, Batı Trakya'dan gelen gençlerle 'Gulyabani' oyununu Edirne'de sergiledi.

Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezinde Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesindeki Mucize Tiyatrosu "Gulyabani" adlı oyunu sahneledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeşilçam'ın klasik eserlerinden uyarlanan ve Senemahu Topuz'un yönettiği oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Batı Trakya'dan gelen gençlerin sahnelediği oyun, yurt dışında ilk kez Edirne'de izleyici karşısına çıktı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, akademisyenler ve öğrenciler oyunu izledi.

TÜ heyetinden Enez Kaymakamı Ayık'a ziyaret

Trakya Üniversitesi heyeti, Enez Kaymakamı Merve Ayık'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversite ile ilçe arasındaki iş birliği olanakları ve yürütülebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyette Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Türkel, dekanlar ve akademisyenler yer aldı.

TÜ'de agrivoltaik sistemlere yönelik araştırmalar başladı

Trakya Üniversitesi'nde, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen yeni bir çalışma ile agrivoltaik sistemlere yönelik araştırmalar başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, güneş panelleri aracılığıyla enerji üretimi ile bu panellerin altında tarımsal faaliyetlerin eş zamanlı yürütülebilirliği inceleniyor.

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde kurulan sistemle, temiz enerji üretimi ile bitkisel üretimin birlikte gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Geliştirilen altyapı, tarımsal sulama için gerekli enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanırken; sistemde yer alan batarya depolama ünitesi sayesinde üretilen enerjinin ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılması mümkün olacak.

Entegre edilen elektrikli araç şarj ünitesi ise akademik personel ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Kurulan sistemdeki akıllı yönetim altyapısı enerji üretimi, depolama, sulama ve şarj süreçlerini optimize ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de çevre dostu üretim süreçleri desteklenecek.

Kaynak: AA

