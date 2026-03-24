Trakya Üniversitesi'nden Stratejik Plan Başlangıcı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi'nden Stratejik Plan Başlangıcı

Trakya Üniversitesi\'nden Stratejik Plan Başlangıcı
24.03.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜ, 2028-2032 stratejik yol haritası için Havsa MYO'da iç paydaş ziyaretlerine başladı.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) 2028-2032 dönemine ilişkin stratejik yol haritasını belirleyecek Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç paydaş ziyaretleri başladı.

Bu kapsamda ilk ziyaret, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında Havsa Meslek Yüksekokuluna gerçekleştirildi.

Havsa MYO yönetimi ve akademik kadrosunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda birimin mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda, 2028-2032 Stratejik Planı'na Havsa MYO'nun katkı sunabileceği alanlar ele alındı.

Eğitim kalitesinin artırılması, bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi ve mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Görüşmede, stratejik planın yalnızca bir belge değil, üniversitenin tüm paydaşlarıyla birlikte şekillenecek bir "gelecek sözleşmesi" olduğu vurgulandı.

Üniversite genelinde 34 akademik birimi kapsayacak şekilde planlanan görüşmelerle, kurumsal gelişimin yerinden yönetim anlayışıyla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Havsa MYO ile başlayan sürecin, diğer akademik birimlerde yapılacak saha çalışmaları ve veri analizleriyle tamamlanması planlanıyor.

Ziyarete Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. İlknur Taştan ve Doç. Dr. Özgür Kayapınar ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Uzman Cansu Avcı da katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nden Stratejik Plan Başlangıcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:45:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nden Stratejik Plan Başlangıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.