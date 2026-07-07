Trakya Üniversitesi Ödül Töreni Düzenledi

Trakya Üniversitesinde 2025-2026 Akademik ve İdari Personel Ödül Töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası da müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler burada yaptığı konuşmada üniversitenin bilimsel üretim anlayışıyla bölgesel ve uluslararası ölçekte önemli bir konuma ulaştığını belirtti.

Hatipler, üniversitenin bilim üretme anlayışıyla şehir, bölge ve ülkeye katkı sunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitenin yalnızca Trakya'nın değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada etkili bir eğitim kurumu haline geldiğini belirten Hatipler, yönetim olarak bu başarıyı daha da ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

"Trakya Üniversitesi olarak her faaliyetimizde ortaya çıkan gerçek, üniversitemizin sadece Trakya'da değil, Balkan coğrafyasından Afrika'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada köklü bir eğitim kurumu olduğudur." diyen Hatipler, üniversitenin bugün ulaştığı noktanın uzun yılların emeğinin sonucu olduğunu ve bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bilim, sanat ve spor alanlarında elde edilen başarıların ödüllendirilmesinin önemine dikkati çeken Hatipler, "Bugün yapmaya çalıştığımız şey, marifeti iltifatla ödüllendirmek, yapılan gayretin görüldüğünü, değerlendirildiğini göstermek ve bu çalışmaların artarak devam etmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hatipler, üniversitenin aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da ödül almaya hak kazanan akademik ve idari personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından akademik ve idari personele ödülleri verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.