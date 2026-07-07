Trakya Üniversitesi Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi Ödül Töreni Düzenledi

Trakya Üniversitesi Ödül Töreni Düzenledi
07.07.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Ödül Töreni'nde başarıları ödüllendirdi.

Trakya Üniversitesinde 2025-2026 Akademik ve İdari Personel Ödül Töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası da müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler burada yaptığı konuşmada üniversitenin bilimsel üretim anlayışıyla bölgesel ve uluslararası ölçekte önemli bir konuma ulaştığını belirtti.

Hatipler, üniversitenin bilim üretme anlayışıyla şehir, bölge ve ülkeye katkı sunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitenin yalnızca Trakya'nın değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada etkili bir eğitim kurumu haline geldiğini belirten Hatipler, yönetim olarak bu başarıyı daha da ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

"Trakya Üniversitesi olarak her faaliyetimizde ortaya çıkan gerçek, üniversitemizin sadece Trakya'da değil, Balkan coğrafyasından Afrika'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada köklü bir eğitim kurumu olduğudur." diyen Hatipler, üniversitenin bugün ulaştığı noktanın uzun yılların emeğinin sonucu olduğunu ve bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bilim, sanat ve spor alanlarında elde edilen başarıların ödüllendirilmesinin önemine dikkati çeken Hatipler, "Bugün yapmaya çalıştığımız şey, marifeti iltifatla ödüllendirmek, yapılan gayretin görüldüğünü, değerlendirildiğini göstermek ve bu çalışmaların artarak devam etmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hatipler, üniversitenin aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da ödül almaya hak kazanan akademik ve idari personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından akademik ve idari personele ödülleri verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Kültür Sanat, Rektör, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Bilim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:53:28. #7.12#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.