Trakya Üniversitesi öğrencileri banka hesaplarını üçüncü kişilere vermemeleri konusunda uyardı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi öğrencileri banka hesaplarını üçüncü kişilere vermemeleri konusunda uyardı

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Trakya Üniversitesi, öğrencilerin banka hesapları ve dijital cüzdanlarını başkalarına kullandırmalarının dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklamada artışa yol açtığını açıkladı.

Trakya Üniversitesi, öğrencileri banka hesapları ve dijital cüzdanlarını üçüncü kişilerin kullanımına vermemeleri konusunda uyardı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son dönemde üniversite öğrencilerine ait banka hesapları ve dijital cüzdanların üçüncü kişiler tarafından kullanılması yoluyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin aklanması gibi olaylarda artış yaşandığı belirtildi.

Öğrencilerin, "komisyon kazanma", "borç ödeme yardımı", "sadece bir kez kullanma", "zararsız para transferi" ve benzeri gerekçelerle hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları istendi.

Kişilerin kendi adlarına kayıtlı banka hesapları veya dijital cüzdanlarının başkaları tarafından kullanılmasına bilerek izin vermesinin Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında cezai ve hukuki sorumluluk doğurabileceği ifade edildi.

Açıklamada, hesapların başkaları tarafından kullanılması halinde hesap sahiplerinin adli soruşturma ve kovuşturmalarla karşılaşabileceği, adli sicil kaydı oluşabileceği, bankalar tarafından riskli müşteri olarak değerlendirilebileceği ve banka hesaplarına kısıtlama getirilebileceği kaydedildi.

Bu durumun kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesi, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ve mağdurlar tarafından tazminat davaları açılması gibi sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çekildi.

Hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi fiilen yapan kişi farklı olsa dahi hesap sahibinin sorumlu tutulabileceği belirtilen açıklamada, "bilmiyordum", "yardım etmek istedim" veya "sadece aracıyım" şeklindeki açıklamaların hukuken koruyucu olmayabileceği vurgulandı.

Öğrencilerden, tanıdıkları ya da tanımadıkları kişilerden gelen hesap veya IBAN paylaşımı karşılığında kazanç vaadi içeren teklifleri reddetmeleri ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi öğrencileri banka hesaplarını üçüncü kişilere vermemeleri konusunda uyardı - Son Dakika

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