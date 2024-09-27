Öğrencilerden Göz Bebekli Sandalye - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrencilerden Göz Bebekli Sandalye

Öğrencilerden Göz Bebekli Sandalye

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri, göz bebeği hareketleri ile kumanda edilebilen bir tekerlekli sandalye geliştirdi. TEKNO-TRAKYA takımının projesi, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST finalinde 28 takım arasında 4. olmayı başardı. Bu yenilikçi proje ile özel gereksinimleri olan bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleniyor.

27.09.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi öğrencileri göz bebeği hareketleri ile kumanda edilebilen tekerlekli sandalye geliştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez'den oluşan TEKNO-TRAKYA takımı, geliştirdikleri göz bebeği ile kontrol edilebilen elektrikli sandalye projesi ile Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST finalinde 28 takım arasında 4. olmayı başardı.

Göz bebeğinin aşağı yukarı, sağa sola hareketleriyle kumanda edilebilen ve çevredeki engelleri algılayabilen tekerlekli sandalye projesi, TEKNOFEST finallerinin en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Öğrencilerin geliştirdikleri kumanda edilebilir tekerlekli sandalye ile özel gereksinimleri olan bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanıyor.

Edirne'de yol yapım çalışmaları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kentte yürütülen yol çizgi çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları Abdi İpekçi, İbrahim Ay, Bahriye Üçok, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım ve Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan caddelerinde devam etti.

Akın, çalışmaların yapıldığı bölgelere giderek incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Kent genelindeki caddelerde trafik akışını düzenlemek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

CHP İl Başkanı Taybıllı İpsala'da ziyaretlerde bulundu

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, İpsala ilçesine bağlı Sultan ve Balabancık köylerinde kavun üreticilerini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Taybıllı, ziyarette çiftçilerin sorunlarını dinleyerek tarım sektörünün durumuna dikkat çekti.

Balabancık ve Sultan köylerinin kavun üretiminin önemli merkezlerinden olduğunu vurgulayan Taybıllı, çiftçinin para kazanamadığını ileri sürdü, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknofest, Teknoloji, Politika, Antalya, Güncel, edirne, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Göz Bebekli Sandalye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Göz Bebekli Sandalye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement