Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler, Keşan Kaymakamı Mercan ile iş birliğini görüştü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mercan ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Trakya Üniversitesinin Keşan'da yürüttüğü çalışmalar ile üniversite ve ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Hatipler'e ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale, Keşan Hakkı Yörük Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü eşlik etti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.