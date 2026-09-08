Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 akademik yılı beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hekimliğin insana hizmet sanatı olduğunu vurgularken, Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ fakültenin 885 kişilik eğitim kadrosuna ulaştığını ve tam akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026-2027 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ilk dersi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hekimliğin yalnızca bir meslek değil, insana hizmet etme sanatı olduğunu söyledi.

Hekimliğin vicdani ve felsefi sorumluluklarına dikkati çeken Hatipler, "Tıp fakültesine başlayan her öğrencimiz insanın hayatına, şerefine ve onuruna başka bir gözle bakmayı öğreniyor. Gün gelecek tahlillere, MR raporlarına bakıp teşhis koyacaksınız. Ancak hastanın gözlerine baktığınızda karşınızda sadece bir hastalık değil, ailesi, hayalleri ve korkuları olan bir hayat göreceksiniz. Bizler sizlere insanın anatomisinden önce 'insan olmanın anatomisini' anlatmakla mükellefiz. İyi hekimlik burada başlar." dedi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da 1974 yılında kurulan fakültenin bugün 885 kişilik eğitim kadrosuna ulaştığını belirtti.

Tıp Fakültesinin 5 yıllık tam akreditasyona sahip olduğunu aktaran Üstündağ, öğrenci ailelerine, "Evlatlarınız bizlere emanettir, gözünüz hiç arkada kalmasın." diye seslendi.

Üstündağ, dürüst, vicdanlı ve bilimsel doğrularla hareket eden hekimler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Edirne İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Ali Kaya da hekimliğin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek öğrencilere başarı diledi.

Fakülteye birincilikle yerleşen Pelin Kaya ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Tören, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve Beyaz Önlük Andı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programa Edirne Vali Vekili Şevket Atlı, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, il protokolü üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı - Son Dakika

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