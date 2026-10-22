Trakya Üniversitesinde akademik personele sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde akademik personele sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi

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Trakya Üniversitesinde akademik personele sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi
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Trakya Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, üniversite personeline yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimi programını başlattı. İlk eğitimler fakültelerde görevli akademik personele iki gün boyunca verildi ve katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Trakya Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından üniversite personelinin ilk yardım konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sertifikalı eğitim programı başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programın ilk eğitimleri Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan akademik personele yönelik düzenlendi.

İki gün süren Temel İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Kurt'un koordinasyonunda, ilk yardım eğitmenleri Enis Karakuş, Elif Nur Kahraman ve Sultan Sarı tarafından verildi.

Eğitimlerde temel ilk yardım uygulamaları, olay yerinin değerlendirilmesi, hasta ve yaralılara yaklaşım, temel yaşam desteği ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler anlatıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların da yapıldığı eğitimde, katılımcıların acil durumlarda doğru ve etkili müdahalede bulunma becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim sonunda katılımcılara ilk yardım sertifikaları verildi.

Trakya Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından üniversite personeline yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
Trakya ÜniversitesiSağlıkEğitimGüncelSon Dakika

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