Trakya Üniversitesinde Kampüs 4.0 Projesi Başladı

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Trakya Üniversitesinde (TÜ) dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında "Kampüs 4.0" Projesi uygulanmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Mühendislik Fakültesinde test amaçlı uygulanmaya başlanan projenin tanıtımı için toplantı düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, projenin yürütücülüğünü yapan TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Deniz Taşkın Kampüs 4.0'ın tanıtımıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Taşkın, sunumda, üniversitelerde dijital altyapıların nasıl kullanılacağı ve eğitimde teknolojiye nasıl yenilikler kazandıracağını anlattı.

Hatipler de Kampüs 4.0'ın üniversitelerde dijital teknolojilerin kullanımı artırarak eğitimi daha moderne ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir model olduğunu belirtti.

Toplantının ardından Bilgisayar Mühendisliği Mobil Uygulama Laboratuvarı'nda, Akıllı Kampüs uygulamalarından "Elektronik yoklama" örneği yapıldı.