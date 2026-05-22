Trakya Üniversitesinde Kurban Bayramı Töreni
22.05.2026 16:31
Rektör Hatipler, bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, tüm personele iyi dilekler sundu.

Trakya Üniversitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu söyledi.

Bayramların, insanların sevdikleri ve dostlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu belirten Hatipler, Trakya Üniversitesi ailesiyle aynı sofranın, aynı muhabbetin ve aynı gönül ikliminin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Hatipler, tüm akademik ve idari personele iyi bayramlar diledi.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Genel Sekreter Hüseyin Türkel de törende bayram tebriğinde bulunarak iyi dileklerini paylaştı.

Konuşmaların ardından üniversite personeli bayramlaştı.

Törene dekanlar, müdürler, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA

