Trakya Üniversitesinde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dekanlar, birim yöneticileri, merkez müdürleri ve personelle bayramlaştı.
Ramazanın manevi ikliminin yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkayış, seçim sonuçlarının analiz edileceğini ve halkın beklentilerine uygun politikaların belirleneceğini söyledi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
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