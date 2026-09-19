Trakya Üniversitesinde yeni öğrencilere uyum oryantasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde yeni öğrencilere uyum oryantasyonu düzenlendi

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Trakya Üniversitesinde yeni öğrencilere uyum oryantasyonu düzenlendi
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Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında oryantasyon eğitimleri düzenlendi. Programlarda akademik ve idari yapı, öğrenci hakları, kütüphane ve dijital sistemler tanıtıldı; öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına ve akademik sürece uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında düzenlenen programlarda öğrencilere akademik ve idari yapı, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci hak ve sorumlulukları, kampüs yaşamı ile sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verildi.

Oryantasyon programlarında ayrıca kütüphane, öğrenci toplulukları, kariyer ve danışmanlık hizmetleri ile dijital öğrenci bilgi sistemleri tanıtıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri birimler ve başvuru süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Programlarda öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin soruları yanıtlanarak akademik ve sosyal çevrelerini tanımalarına yönelik bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiEğitimGüncelSon Dakika

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