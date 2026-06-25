Trakya'da Sınır Ötesi İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da Sınır Ötesi İş Birliği Güçleniyor

25.06.2026 16:38  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Belediyeler Birliği ile Ram Trakya Belediyeler Birliği, Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde bir araya gelerek ortak projeler, ekonomik iş birliği ve kültürel girişimler için yeni adımlar attı.

(TEKİRDAĞ) - Trakya Belediyeler Birliği ve Ram Trakya Belediyeler Birliği toplantısı, iki ülkenin yerel yönetim yetkili temsilcilerinin katılımıyla Bulgaristan'ın Stara Zagora Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini, iki kuruluş arasındaki gelecekteki iş birliği fırsatları ve ortak projelerin geliştirilmesi oluşturdu.

Trakya Belediyeler Birliği ve Ram Trakya Belediyeler Birliği toplantısında Trakya Belediyeler Birliği'ni temsilen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı, Uluslararası İş Birliği Genel Koordinatörü Güner Çetin ve Birlik Müdürü Ercan Ermiş yer aldı.

Ram Trakya Belediyeler Birliği adına Stara Zagora Belediyesi Mali İşler, Bütçe ve Ekonomi'den sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Svetoslav Kolev, Belediye Genel Sekreteri Nikolay Dikov ve Stara Zagora Belediye Meclisi Başkan Vekili, Birlik Müdürü Prof. Dr. İvan Varlyakov toplantıya katılım sağladı.

YENİDEN CANLANACAK

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çetin, buluşmanın amacının iki bölgesel birliğin ilişkilerini yeniden canlandırmak ve komşu ülkelerdeki diğer belediye birlikleriyle temasları geliştirmek, ayrıca Türkiye ve Bulgaristan olarak, Trakya bölgesindeki yerel yönetimler arasında etkili ilişkiler kurulmasına ve ekonomik iş birliği için örnek bir model oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

MODERN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA

Stara Zagora Belediye Başkan Yardımcısı Kolev de modern ve etkin bir anlayışla, kentin stratejik konumu ve komşu ülkelerle olan güçlü bağlantıları sayesinde uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi için uygun bir şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca belediye yönetiminin yalnızca sanayiye değil, insan kaynağına da yatırım yaptığını söyledi. Kolev, Türkiye'den gelen dostlarını ağırlamaktan ayrıca mutlu olduklarını belirterek toplantı organizasyonunda emeği geçenlere için teşekkür etti.

ORTAK VİZYON ORTAK GÜÇ

Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Ermiş ise iki birliğin dayanışmasının uzun bir geçmişe dayandığı ve yeniden bir arada olmalarının çok değerli olduğunu belirterek, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak ortak hedef ve çalışmalarla bölgeye değer katmayı ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ram Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Prof. Dr. İvan Varlyakov da Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin yerel yönetimler alanı başta olmak üzere, iş dünyası ve kültür, turizm alanlarında da başarılı ortaklıkların gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

YENİ GİRİŞİMLER

Temsilciler, 2026 yılı sonuna kadar ortak bir eylem planı oluşturulması ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak somut projeler üzerinde çalışması yönünde görüş birliğine vardı. 2027 döneminde iki ülkenin yerel yönetimleri arasında forumlar, toplantılar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konuları da değerlendirildi. Toplantıda kültür ve turizm alanlarında ortak girişimler geliştirilmesi ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına yönelik fırsatlar da gündeme geldi.

Kaynak: ANKA

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Sınır Ötesi İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
11:42
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:41:11. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Sınır Ötesi İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.