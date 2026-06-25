Trakya'da Sınır Ötesi İş Birliği Güçleniyor

(TEKİRDAĞ) - Trakya Belediyeler Birliği ve Ram Trakya Belediyeler Birliği toplantısı, iki ülkenin yerel yönetim yetkili temsilcilerinin katılımıyla Bulgaristan'ın Stara Zagora Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini, iki kuruluş arasındaki gelecekteki iş birliği fırsatları ve ortak projelerin geliştirilmesi oluşturdu.

Trakya Belediyeler Birliği ve Ram Trakya Belediyeler Birliği toplantısında Trakya Belediyeler Birliği'ni temsilen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı, Uluslararası İş Birliği Genel Koordinatörü Güner Çetin ve Birlik Müdürü Ercan Ermiş yer aldı.

Ram Trakya Belediyeler Birliği adına Stara Zagora Belediyesi Mali İşler, Bütçe ve Ekonomi'den sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Svetoslav Kolev, Belediye Genel Sekreteri Nikolay Dikov ve Stara Zagora Belediye Meclisi Başkan Vekili, Birlik Müdürü Prof. Dr. İvan Varlyakov toplantıya katılım sağladı.

YENİDEN CANLANACAK

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çetin, buluşmanın amacının iki bölgesel birliğin ilişkilerini yeniden canlandırmak ve komşu ülkelerdeki diğer belediye birlikleriyle temasları geliştirmek, ayrıca Türkiye ve Bulgaristan olarak, Trakya bölgesindeki yerel yönetimler arasında etkili ilişkiler kurulmasına ve ekonomik iş birliği için örnek bir model oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

MODERN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA

Stara Zagora Belediye Başkan Yardımcısı Kolev de modern ve etkin bir anlayışla, kentin stratejik konumu ve komşu ülkelerle olan güçlü bağlantıları sayesinde uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi için uygun bir şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca belediye yönetiminin yalnızca sanayiye değil, insan kaynağına da yatırım yaptığını söyledi. Kolev, Türkiye'den gelen dostlarını ağırlamaktan ayrıca mutlu olduklarını belirterek toplantı organizasyonunda emeği geçenlere için teşekkür etti.

ORTAK VİZYON ORTAK GÜÇ

Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Ermiş ise iki birliğin dayanışmasının uzun bir geçmişe dayandığı ve yeniden bir arada olmalarının çok değerli olduğunu belirterek, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak ortak hedef ve çalışmalarla bölgeye değer katmayı ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ram Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Prof. Dr. İvan Varlyakov da Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin yerel yönetimler alanı başta olmak üzere, iş dünyası ve kültür, turizm alanlarında da başarılı ortaklıkların gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

YENİ GİRİŞİMLER

Temsilciler, 2026 yılı sonuna kadar ortak bir eylem planı oluşturulması ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak somut projeler üzerinde çalışması yönünde görüş birliğine vardı. 2027 döneminde iki ülkenin yerel yönetimleri arasında forumlar, toplantılar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konuları da değerlendirildi. Toplantıda kültür ve turizm alanlarında ortak girişimler geliştirilmesi ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına yönelik fırsatlar da gündeme geldi.