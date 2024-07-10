TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ'da yapıldı. Toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin proje fesih talebi, Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nın yenilenmesi çalışmaları ve 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Kapanış Raporu gibi konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca gelecek yıl Ajans çalışma programı ve bütçesi de ele alındı.

10.07.2024 09:31
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Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yapılan toplantı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Dört Mevsim Turizm Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulu Kurulması" Projesi'ne yönelik fesih talebi görüşüldü.

Daha sonra Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nın yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Kapanış Raporu'nun sunumu yapıldı.

Gelecek yıl Ajans çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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