Trampa: Müftülük Atamaları Hukuk Tanımazlık

16.04.2026 15:26
Mustafa Trampa, Yunanistan'ın müftülük atamalarını hukuki ihlaller olarak değerlendirdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dimetoka kentinde yapılan müftü ataması ile İskeçe ve Gümülcine kentlerinde başlatılan yeni atama sürecini "hukuk tanımazlığın sonucu" olarak nitelendirdi.

Trampa, Batı Trakya'da yayımlanan Ülkü gazetesine verdiği röportajda, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyerek müftülük kurumunun özerkliğinin son yasal düzenlemelerle zedelendiğini ve azınlık iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

Müftülük meselesinin temelinde hukuki ihlallerin bulunduğunu belirten Trampa, 1913 Atina ve 1923 Lozan Antlaşmaları ile 2345/1990 sayılı yasanın uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Son çıkarılan müftülük yasasının, müftülükleri "sıradan bir devlet dairesine" dönüştürdüğünü vurgulayan Trampa, bu düzenlemenin müftülük makamının itibarını zedelediğini bildirdi.

Dimetoka'daki sürece de değinen Trampa, "seçim" görüntüsü altında yapılan işlemin atamadan ibaret olduğunu, bunun azınlık iradesini yansıtmadığını ve meşru olmadığını ifade etti.

Benzer uygulamaların Gümülcine ve İskeçe'de de hayata geçirilmek istendiğini belirten Trampa, söz konusu yaklaşımın azınlık ile devlet arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve mevcut sorunları derinleştirdiğini dile getirdi.

Trampa, Lozan Antlaşması çerçevesinde öngörülen mütekabiliyet ilkesi kapsamında İstanbul'daki Rum azınlığa tanınan hakların Batı Trakya Türk azınlığına eşit şekilde sağlanmadığını söyleyerek bu durumun hukuki ve demokratik açıdan sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Batı Trakya Türk azınlığına da vakıf, eğitim ve dini kurumlarını yönetme hakkının tanınması gerektiğini ifade eden Trampa, bu taleplerin uluslararası hukuktan doğan haklar olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
