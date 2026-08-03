Tramvay Bisikletliye Çarptı: Yaralı
Eskişehir'de tramvayın çarptığı bisikletli yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvayın çarptığı bisikletli yaralandı.
Otogar-SSK hattında seyir halinde bulunan F.S, idaresindeki tramvay, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan Uludağ Sokak'a dönüş yapan bisikletli Y.Y'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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