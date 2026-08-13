Tramvay Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Tramvay İstasyonu'nda karşı perona geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan Kezban Nur Eravşar (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eravşar'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.