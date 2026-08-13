Tramvay Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kayseri'de tramvayın altında kalan 24 yaşındaki Kezban Nur Eravşar, hastanede yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Tramvay İstasyonu'nda karşı perona geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan Kezban Nur Eravşar (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eravşar'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: DHA
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