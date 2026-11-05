Tramvay raylarına koşan çocuğa müdahale eden güvenlik görevlisine teşekkür belgesi verildi

Samsun'da tramvay raylarına doğru koşan çocuğa müdahale ederek olası kazayı önleyen özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi'ye teşekkür belgesi verildi.

Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda görev yapan Lafçi, 26 Ağustos'ta hareket halindeki tramvayın raylarına doğru koşan çocuğu fark ederek müdahalede bulundu.

Dikkati ve duyarlı davranışı dolayısıyla "Ayın Kaan Uygulaması ve Özel Güvenlik Görevlisi Projesi" kapsamında eylül ayının özel güvenlik görevlisi seçilen Lafçi'ye, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca teşekkür belgesi düzenlendi.

Teşekkür belgesi, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın tarafından Lafçi'ye verildi.