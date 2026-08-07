Tramvayda Hırsızlık: Şüpheli Kaçarken Yakalanmaya Çalışıldı

Fatih'te tramvayda cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüphelinin kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyazıt tramvay durağında bir yolcunun cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli, bariyerlerden atlayıp kaçtı.

Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokak yönüne doğru koşan şüpheliyi, çevredeki esnaf ile Fatih Belediyesi temizlik personeli yakalamaya çalıştı.

Şüphelinin duraktan koşarak kaçması, esnaf ve temizlik personelinin koşan zanlıyı yakalamaya çalışması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih Belediyesi temizlik personeli Burhan Yavuz, sabah saatlerinde temizlik yaptığı sırada çevreden "Yakalayın, kaçıyor" şeklinde sesler duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine şüpheliyi durdurmak için müdahalede bulunduğunu anlatan Yavuz, "Bir arkadaş çelme taktı. Ben de kendimi önüne attım ancak şüpheli elini beline atınca geri çekildim. O sırada refleksle süpürgeyi kafasına vurdum. Kısa süreli afalladı ancak ardından koşarak kaçtı." diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan Abdullah Aslan da kaçan şüphelinin sokağa yöneldiğini belirterek, "Temizlik personeli arkadaşımız müdahalede bulundu ancak şüpheli kaçmayı başardı. Çalışan arkadaşlarımızın hepsi birer kahraman gibi davrandı." dedi.