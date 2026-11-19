Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (TravelExpo Ankara), ATO Congresium'da kapılarını açtı.

Kültür ve inanç turizminden gastronomiye, turizmde istihdamdan robotik teknolojiler ve yapay zeka destekli hizmetlere kadar birçok konunun ele alındığı fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Alpaslan, burada yaptığı konuşmada geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısına dikkati çekerek, turizmin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen Türkiye'nin turizmde büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Alpaslan, ülkenin geldiği başarılı noktanın gurur verici olduğunu ancak bunu çok daha üst seviyelere taşıma gayreti içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Alpaslan, Türkiye'nin turizm açısından olağanüstü imkanlara sahip olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sağlık, kongre, deniz ve bununla beraber turizm adına her ne söyleyeceksek ve düşüneceksek hepsinin en niteliklisine ve üst düzey imkanlarına sahip bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın her bir köşesinden İstanbul'a ve Ankara'ya kısa zamanda, nitelikli şekilde ulaşmak kolaydır. Her ilimizde olağanüstü imkan ve koşullar mevcuttur. Biz bütün bunları dikkate alarak 81 ilimizde 12 ay boyunca turizmi geliştirmeye yönelik strateji çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz."

Ankara'nın da tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, olağanüstü imkanları, sağlık ve kongre turizmi potansiyeliyle turizmden önemli pay aldığına dikkati çeken Alpaslan, şunları söyledi:

"Ankara'nın Dünya Miras Listesi'ndeki eserleri, Türk dünyası turizm başkenti olması, NATO Zirvesi gibi olağanüstü büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiş olması, kültür ve inanç turizmi merkezleri, doğal güzellikleri, termal kaplıcaları ve sağlık turizmine yönelik özellikleri bulunmaktadır. Bütün bunları tüm paydaşlarımızla koordineli ve etkin bir şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtarak Türkiye'nin turizmi büyürken Ankara'mızın da turizmini geliştirip büyüteceğiz."

"Ankara'mızın etrafının tamamı Davos"

ATO Başkanı Baran da Ankara'nın sahip olduğu turizm potansiyeline işaret ederek, özellikle sağlık alanındaki yatırımların sektörün gelişmesinde önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Ankara'nın bu yıl önemli zirvelere ev sahipliği yaptığını, özellikle de şehrin Türk dünyasının turizm başkenti olarak ilan edilmesinin önemli kazanımlar elde edilmesine imkan sağladığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Dünyada her yıl Davos'ta ekonomi zirvesi düzenleniyor. İnanın Ankara'mızın etrafının tamamı Davos. Bizim Beypazarı'mız, Haymana'mız, Kızılcahamam'ımız Davos'a göre çok daha yukarıda, çok daha önemli yerlerde. İnşallah bu anlamda da bu etkinliklerle Ankara'mız güzel yerlerde olacak, bunlara da ev sahipliği yapacak."

Baran, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren eser sayısını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Türkiye'nin turizm payını artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmak için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.