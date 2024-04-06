TREDAŞ, bayram tatilinde arızalara karşı görev başında - Son Dakika
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TREDAŞ, bayram tatilinde arızalara karşı görev başında

TREDAŞ, bayram tatilinde arızalara karşı görev başında

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde enerji kesintilerini önlemek için 467 personel ve 116 araçla görev yapacak. Şirket, önleyici bakım ve onarım çalışmaları yaparken aynı zamanda teknik personel sayısını artırarak olası arızalara hızlı müdahale edecek. Bayram süresince acil durumlarda kullanılmak üzere jeneratör, mobil trafo, kablo test aracı ve insansız hava aracı hazır bulunduracak olan TREDAŞ, elektrik şebekelerini uzaktan kontrol ederek kesinti durumlarında sorunları çözecek.

06.04.2024 13:55  Güncelleme: 13:55
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için görev başında olacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, bayram boyunca enerji sıkıntısı yaşanmaması için önleyici bakım ve onarım çalışmaları yaparken sahadaki ekip ve araç sayısını da artırdı.

Olası arızalara hızla müdahale edebilmek için teknik personel sayısında artışa giden TREDAŞ, 467 arıza onarım bakım personeli ve 116 aracıyla bayramda kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam edecek.

Bayram süresince Trakya genelinde acil durumlarda kullanılmak üzere 51 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı ve 4 insansız hava aracını (İHA) hazır bulunduracak şirket, enerji ile ilgili yaşanabilecek olası sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Operasyon merkezinden bayram boyunca elektrik şebekeleri uzaktan kontrol edilerek herhangi bir arıza ve kesinti durumunda olaya müdahale edilerek sorunun giderilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA

Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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