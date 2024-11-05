Tren Hafif Ticari Araca Çarptı, Yaralı Yok - Son Dakika
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Tren Hafif Ticari Araca Çarptı, Yaralı Yok

Tren Hafif Ticari Araca Çarptı, Yaralı Yok

Burdur'da trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

05.11.2024 10:29
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BURDUR'da yolcu treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada İzmir'den Burdur'a gelmekte olan Güller Ekspresi, Kışla Mahallesi altındaki hemzemin geçitte Celaleddin C. (56) yönetimindeki 15 LB 188 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan sürücü ile araçta bulunan eşi U.C. ve kızı F.C. yara almadan kurtuldu. Hafif ticari araç çekici ile otoparka götürüldü, tren ise yoluna devam etti. Sürücü Celaleddin C., "İlyas köyünden geliyorum. Bariyer kapalı değildi. Korna sesini arkamdan gelen arabanın kornası zannettim" dedi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tren Hafif Ticari Araca Çarptı, Yaralı Yok - Son Dakika

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