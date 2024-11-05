Tren İstasyonu Çökmesi Nedeniyle Bakan İstifa Etti

BELGRAD, 5 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, cuma günü Novi Sad tren istasyonunun çatısının çökmesi üzerine istifa edeceğini açıkladı.
Olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Vesic, "Kazanın olduğu gün istifamı sundum. Yarın sabah resmi istifamı başbakana sunacağım" dedi.
Sırbistan hükümeti, Novi Sad tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.
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