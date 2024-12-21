Kırıkkale'de yük treninin kontrollü hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarpması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.
Yunus Emre U. idaresindeki 71 AAG 481 plakalı otomobil, Başpınar Kavşağı'ndaki hemzemin geçitte arızalandı.
Aracı hemzemin geçitten çıkarmak isteyen sürücü ve bazı vatandaşlar, treni fark edince bölgeden uzaklaştı.
Yük treni, çarptığı otomobili bir süre sürükledikten sonra durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracı kurtarma çalışması başlattı.
Öte yandan, trenin hemzemin geçitte kalan otomobile çarpması, KGYS kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tren otomobile çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?