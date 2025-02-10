Tren Seferleri Yeniden Başladı

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Bosna Hersek'te, 4 Ekim 2024'teki sel felaketinde hasar gören ve ülkenin en önemli turizm noktalarından birisi Mostar'dan geçen Saraybosna-Capljina tren seferleri 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile ülkenin güneyini birbirine bağlayan demir yolu hattındaki onarım çalışmaları tamamlandı.

Bosna Hersek Federasyonu Demir Yolları Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'te yaşanan sel felaketinde hasar gören Saraybosna-Caljina tren seferlerinin, bugün itibariyle yeniden hizmete başladığı belirtti.

Açıklamada, sel felaketinin demir yolu ulaşımında 4 aylık duraksamaya neden olduğu kaydedildi.

Bu arada, sel felaketinde hasar alan demir yolu hattının onarımını Cengiz İnşaat üstlenmişti.

Bosna Hersek'in doğası ve nehir manzarasıyla en çok dikkat çeken güzergahlarından birisi olan Mostar'a tren seferleri de onarım çalışmaları nedeniyle yapılamamıştı.

Bosna Hersek'te 4 Ekim 2024'te 29 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti.