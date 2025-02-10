Tren Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tren Seferleri Yeniden Başladı

Bosna Hersek'te sel felaketinin ardından Saraybosna-Capljina tren seferleri 4 ay aradan sonra başladı.

10.02.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te, 4 Ekim 2024'teki sel felaketinde hasar gören ve ülkenin en önemli turizm noktalarından birisi Mostar'dan geçen Saraybosna-Capljina tren seferleri 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile ülkenin güneyini birbirine bağlayan demir yolu hattındaki onarım çalışmaları tamamlandı.

Bosna Hersek Federasyonu Demir Yolları Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'te yaşanan sel felaketinde hasar gören Saraybosna-Caljina tren seferlerinin, bugün itibariyle yeniden hizmete başladığı belirtti.

Açıklamada, sel felaketinin demir yolu ulaşımında 4 aylık duraksamaya neden olduğu kaydedildi.

Bu arada, sel felaketinde hasar alan demir yolu hattının onarımını Cengiz İnşaat üstlenmişti.

Bosna Hersek'in doğası ve nehir manzarasıyla en çok dikkat çeken güzergahlarından birisi olan Mostar'a tren seferleri de onarım çalışmaları nedeniyle yapılamamıştı.

Bosna Hersek'te 4 Ekim 2024'te 29 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti.

Kaynak: AA

Saraybosna, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tren Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tren Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.