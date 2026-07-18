Trende Bilet Kontrolü Sırasında Kavga - Son Dakika
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Trende Bilet Kontrolü Sırasında Kavga

18.07.2026 14:30
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Baden-Württemberg'de bilet kontrolü sırasında güvenlik görevlisi trenden düştü, ağır yaralı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, bölgesel trende bilet kontrolü sırasında çıkan arbedede güvenlik görevlisinin hareket halindeki trenden düşerek ağır yaralandığı bildirildi.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Offenburg-Karlsruhe seferini yapan bölgesel trende dün gece bilet kontrolü sırasında 36 yaşındaki bir yolcu ile Alman demir yolları adına görev yapan 26 yaşındaki güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Tartışmanın fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlisinin tren kapısına çarptığı, ardından kapalı kapının altından dışarı düşerek yaklaşık saatte 120 kilometre hızla ilerleyen trenden savrulduğu bildirildi.

Açıklamada, ağır kafa travması geçiren güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından tren inceleme amacıyla muhafaza altına alınırken, ilk bulgulara göre arbede sırasında trenin biniş basamağının bir bölümünün de yerinden koptuğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, trenlerde normal şartlarda bir kapının açık olması halinde makinistin uyarı alarak acil fren sistemini devreye sokması gerektiği ancak bu olayda böyle bir uyarının neden gerçekleşmediğinin de araştırıldığı belirtildi.

Güvenlik görevlisine saldıran Alman yolcunun gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Baden-Württemberg, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Kavga, Dünya, Son Dakika

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