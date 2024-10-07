Trevi Çeşmesi'nde Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trevi Çeşmesi'nde Bakım Çalışmaları Başladı

Roma'nın simge yapısı Trevi Çeşmesi'nde bakım çalışmalarına 3 ay sürecek kapsamlı bir süreç başlatıldı.

07.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından "Aşk Çeşmesi" diye bilinen Trevi Çeşmesi'nde kapsamlı bakım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Roma'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktaların başında gelen Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra yeniden kapsamlı bakım ve onarımdan geçmeye hazırlanıyor.

Roma Belediyesinden yapılan açıklamada, Trevi Çeşmesi'nde bakım çalışmalarına yönelik gerekli inşaat faaliyetlerinin başladığı belirtildi.

Tarihi çeşmede, suyla temas eden noktalarda oluşan yabani otların, kalker birikintilerinin ve etrafındaki merdiven taşlarının temizleneceği ayrıca bazı onarım çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edileceği bildirildi.

Bakım çalışmaları nedeniyle Trevi Çeşmesi'nin etrafının, 2014'teki geniş kapsamlı restorasyon döneminde olduğu gibi görüntüyü engellemeyecek şeffaf bariyerlerle çevrileceği ve kurulacak portatif köprüyle ziyaretçilere çeşmedeki heykelleri yakından görebilme imkanı tanınacağı aktarıldı.

Roma'yı ziyaret edenlerin, tekrar gelmek için bozuk para atarak dilek tuttuğu bir nokta olan Trevi Çeşmesi'nde söz konusu adete uymak isteyenlerin paralarını çeşme kapalı olacağı için oraya konulacak bir sepete atabileceği belirtildi.

Çalışmalar 3 ay sürecek

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de Trevi Çeşmesi'ndeki bakım çalışmalarının 3 ay süreceği bilgisini verdi.

Bu arada, Trevi Çeşmesi'ndeki turist yoğunluğunu idare etmek amacıyla kısa süre önce gündeme getirdikleri bilet sistemine de değinen Gualtieri, sistemin bakım çalışmasının ardından 2025'in üçüncü ya da dördüncü ayından sonra devreye alınabileceğini kaydetti.

Bilet sistemiyle ilgili olarak Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato da "Trev Çeşmesi'ni yılda 4 milyon kişi ziyaret ediyor ki bu da günlük yaklaşık 10-12 bin kişi demek. Turistlere kaotik olmayan bir deneyim sunmak, daha yavaş ve daha sorumlu turizm stratejimizi yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Onorato, bilet sisteminin kamu güvenliği açısından da fırsat olacağını belirterek, "Amaç bir ceza değil, daha iyi katılımı garanti etmektir." diye konuştu.

Bu arada basında çıkan haberlerde de Trevi Çeşmesi'nin bakım maliyetinin 327 bin avronun üzerinde tutacağı ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

1732 yılında dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi'nin, Poli Sarayı'nın bir cephesine yaptığı geç barok dönem mimarisinin örneklerinden sayılan Trevi Çeşmesi, son olarak 2014-2015 yıllarında bir İtalyan lüks giyim markasının katkılarıyla 17 ay süren kapsamlı tadilat ve bakımdan geçmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, turist, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Çeşme, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trevi Çeşmesi'nde Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 22:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Trevi Çeşmesi'nde Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.