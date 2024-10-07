Trevi Çeşmesi'nde Bakım Çalışmaları Başladı

Güncel

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından "Aşk Çeşmesi" diye bilinen Trevi Çeşmesi'nde kapsamlı bakım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Roma'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktaların başında gelen Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra yeniden kapsamlı bakım ve onarımdan geçmeye hazırlanıyor.

Roma Belediyesinden yapılan açıklamada, Trevi Çeşmesi'nde bakım çalışmalarına yönelik gerekli inşaat faaliyetlerinin başladığı belirtildi.

Tarihi çeşmede, suyla temas eden noktalarda oluşan yabani otların, kalker birikintilerinin ve etrafındaki merdiven taşlarının temizleneceği ayrıca bazı onarım çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edileceği bildirildi.

Bakım çalışmaları nedeniyle Trevi Çeşmesi'nin etrafının, 2014'teki geniş kapsamlı restorasyon döneminde olduğu gibi görüntüyü engellemeyecek şeffaf bariyerlerle çevrileceği ve kurulacak portatif köprüyle ziyaretçilere çeşmedeki heykelleri yakından görebilme imkanı tanınacağı aktarıldı.

Roma'yı ziyaret edenlerin, tekrar gelmek için bozuk para atarak dilek tuttuğu bir nokta olan Trevi Çeşmesi'nde söz konusu adete uymak isteyenlerin paralarını çeşme kapalı olacağı için oraya konulacak bir sepete atabileceği belirtildi.

Çalışmalar 3 ay sürecek

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de Trevi Çeşmesi'ndeki bakım çalışmalarının 3 ay süreceği bilgisini verdi.

Bu arada, Trevi Çeşmesi'ndeki turist yoğunluğunu idare etmek amacıyla kısa süre önce gündeme getirdikleri bilet sistemine de değinen Gualtieri, sistemin bakım çalışmasının ardından 2025'in üçüncü ya da dördüncü ayından sonra devreye alınabileceğini kaydetti.

Bilet sistemiyle ilgili olarak Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato da "Trev Çeşmesi'ni yılda 4 milyon kişi ziyaret ediyor ki bu da günlük yaklaşık 10-12 bin kişi demek. Turistlere kaotik olmayan bir deneyim sunmak, daha yavaş ve daha sorumlu turizm stratejimizi yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Onorato, bilet sisteminin kamu güvenliği açısından da fırsat olacağını belirterek, "Amaç bir ceza değil, daha iyi katılımı garanti etmektir." diye konuştu.

Bu arada basında çıkan haberlerde de Trevi Çeşmesi'nin bakım maliyetinin 327 bin avronun üzerinde tutacağı ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

1732 yılında dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi'nin, Poli Sarayı'nın bir cephesine yaptığı geç barok dönem mimarisinin örneklerinden sayılan Trevi Çeşmesi, son olarak 2014-2015 yıllarında bir İtalyan lüks giyim markasının katkılarıyla 17 ay süren kapsamlı tadilat ve bakımdan geçmişti.