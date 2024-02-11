Trinidad ve Tobago, alabora olan gemiden sızan petrolü temizlemeye çalışıyor - Son Dakika
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Trinidad ve Tobago, alabora olan gemiden sızan petrolü temizlemeye çalışıyor

Trinidad ve Tobago, alabora olan gemiden sızan petrolü temizlemeye çalışıyor

Trinidad ve Tobago'da, Cove sanayi bölgesi açıklarında alabora olan bir gemiden sızan petrol, kıyı şeridini kirletti. Yetkililer, petrol sızıntısının ülkenin güneybatı sahilini en az 15 kilometre etkilediğini belirtti. Acil durum ilan edilerek başlatılan temizlik çalışmalarına yaklaşık 1000 kişi katılıyor.

11.02.2024 13:51
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Karayipler'deki Trinidad ve Tobago, alabora olan gemiden sızarak kıyı şeridini kirleten petrolü temizlemeye çalışıyor.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Cove sanayi bölgesi açıklarında 7 Şubat'ta alabora olan gemiden petrol sızdığını belirtti.

Ülkenin güneybatı sahilinin en az 15 kilometresinin sızıntıdan etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, petrol sızıntısıyla mücadele için acil durum ilan etmeyi planladıklarını kaydetti.

Petrolün temizlenmesi için yapılan çalışmalara yaklaşık 1000 kişi katılıyor.

Kaynak: AA

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