Trol Hesapların Kazançları ve Tehditleri

Trol hesaplar, hakaret ve saldırı içerikleriyle okurları kışkırtmak ve gündemi saptırmak için kullanılıyor. Kişi, şirket ve tanınmış kişilere itibar suikastı yaparak büyük kazançlar sağlıyorlar. Son yıllarda sosyal medya operasyonları şirket, kişi ve ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Trolcülük sektörü oluştu; maaşlı çalışanlar ve twit başına ücret alanlar var. Twit başına 5 bin lira alan da var, 200 bin lira alan da. Organize yapılar belli grupları temsil ederken, yüksek bütçeli yapılar itibar suikastı ile şirket ve partileri hedef alıyor. Gönüllü troller ise ideolojik veya kişisel motivasyonla çalışıyor.

Amaç, internette karmaşa çıkarmak, belli görüşü yaymak ve hedef alınan kişi veya kurumları itibarsızlaştırmak. Trol hesaplar dezenformasyon yayarak insanları kutuplaştırıyor. Özellikle son iki yıldır şirketlere operasyon yapan troller, rakip şirketlerin tetikçisi gibi çalışıyor. Meta'nın raporuna göre, birbirleriyle ilişkili 22 Facebook hesabı, 21 sayfa ve 7 Instagram sayfası tespit edildi; bu grup 2023'te 667 bin dolar reklam bütçesi ayırmış.

Milli sermaye ve servet dezenformasyon tehdidi altında. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK ve savcılıklar trol hesapların banka hareketlerini incelemeli. Finans kaynakları, terör bağlantıları, kazançları, vergi durumları ve verdikleri zararlar tespit edilmeli. Türkiye'de trolcülük milli bir sorun ve güvenlik riskidir. Sosyal medyaya TC kimlikle giriş başlayacak ancak geçmiş zararlar yanlarına kar kalmamalı. Troller büyük kazançlarla sosyal medya, danışmanlık veya iletişim şirketleri kuruyor; lüks ofislerde yerli ve milli şirketleri hedef alıyor. Devlet politikalarını da hedef alan troller, milleti devlete karşı kışkırtıyor. Milyon dolarlık reklam paralarını Meta kazanırken biz kaybediyoruz. Vatandaşlar sorgulamalı, körü körüne inanmamalı. Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile İletişim Başkanlığı çözüm bulamazsa her şeye yazık olacak.

Para piyasalarında bu hafta Nisan ayını uğurluyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili nedeniyle Tokyo, Avrupa ve Türkiye piyasaları kapalı olacak. Veri ajandası yoğun; Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Diğer önemli veriler: Salı Japonya faiz kararı, çarşamba Fed faiz kararı, perşembe Euro Bölgesi TÜFE ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, cuma tatil.