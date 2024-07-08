TRPC5 Geni Eksikliği Obezite ve Psikolojik Sorunları Tetikliyor - Son Dakika
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TRPC5 Geni Eksikliği Obezite ve Psikolojik Sorunları Tetikliyor

Baylor College of Medicine ve Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada TRPC5 geni eksikliğinin obezite, psikolojik sorunlar ve doğum sonrası depresyonu tetiklediğini tespit etti. TRPC5 geninin oksitosin hormonu üzerinde etkili olduğunu belirleyen araştırmacılar, gen eksikliği olan farelerde depresyon belirtileri ve bebeklere bakma güçlüğü görülürken, erkek farelerde kilo alımı, anksiyete ve sosyal sorunlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, TRPC5 geninin tedaviye yardımcı olabileceğini düşünüyor.

08.07.2024 17:25
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Araştırmacılar, TRPC5 geni eksikliğinin obezite, psikolojik sorunlar ve doğum sonrası depresyonu tetiklediğini tespit etti.

ABD'deki Baylor College of Medicine ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, TRPC5 geninin eksikliğinin davranışlar üzerindeki etkilerini gözlemlemek için farelerden yararlandı.

Araştırmacılar, TRPC5'in aşk, sadakat, mutluluk, sevgi gibi duyguların temel kaynağı olan oksitosin hormonu üzerinde etkili olduğunu, bu yüzden bu genin eksikliğinin obezite, anksiyete ve davranış sorunlarına yol açtığını belirledi.

TRPC5 geni eksikliği yaşayan dişi farelerde depresyon belirtileri görüldüğünü ve farelerin bebeklerine bakmakta güçlük çektiklerini gözlemleyen araştırmacılar, erkek farelerin ise kilo aldığını, anksiyete ve sosyal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, TRPC5 geninin obezite, psikolojik sorunlar ve doğum sonrası depresyon sorunlarının tedavisine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları "Cell" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Depresyon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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