Kültür sanat kanalı TRT 2, aralık ayı boyunca her akşam dünya ve Türk sinemasının ödüllü yapımlarını orijinal dilinde ekrana getirecek.

"Bakışın ve Adımların Ritmi" temasıyla hazırlanan seçki kapsamında yerli ve yabancı 7 film, Türkiye'de televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak.

Bu yapımlar arasında Tayfun Pirselimoğlu'nun kimlik ve gerçeklik arayışını konu alan "İdea", Kaouther Ben Hania'nın Gazze'de mahsur kalan altı yaşındaki Hind Rajab'ın gerçek ses kayıtlarından yola çıkarak hazırladığı "Hind Rajab'ın Sesi" ve Oliver Laxe'in Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü kazanan filmi "Yangın Yeri" bulunuyor.

Ayrıca Sundance Film Festivali'nden ödülle dönen Georgi M. Unkovski imzalı "DJ Ahmet", yaşlı bir babanın doğduğu topraklara dönüşünü işleyen "Dönüş Yükü", Ladj Ly'nin Paris banliyölerindeki kentsel dönüşüm ve göçmenlik meselelerini merkeze aldığı "İstenmeyenler" ile yeniden başlama mücadelesi veren bir çiftin hikayesini anlatan "Tuz Yolu" da ilk kez TRT 2'de izlenebilecek.

Festival ödüllü filmler ve usta yönetmenler

Aralık programında Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül kazanan Naomi Kawase imzalı "Yas Ormanı" ile Hirokazu Kore-eda'nın aile ilişkilerini işlediği "Bitmeyen Yürüyüş" gibi dikkati çeken yapımlar da yer alıyor. Abbas Kiarostami ve Andrey Zvyagintsev gibi usta yönetmenlerin filmlerinin yanı sıra yerli sinema örnekleri, Türk dünyasından yapımlar ve klasik Western filmleri de ay boyunca sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Her akşam saat 21.30'da başlayacak gösterimler, 1 Aralık'ta "Zeytin Ağaçları Altında" ile açılacak. Haftanın devamında 2 Aralık'ta TV'de ilk kez yayınlanacak "İdea", 3 Aralık'ta "Vicdanın Sesi", 4 Aralık'ta "Genç Kadın ve Deniz", 5 Aralık'ta "Hind Rajab'ın Sesi" ve 6 Aralık'ta ise "Yangın Yeri" filmleri izleyiciyle buluşacak.

İkinci haftadaki gösterimler kapsamında 7 Aralık'ta "Aile Gibi", 8 Aralık'ta "DNA", 9 Aralık'ta "Rosinante", 10 Aralık'ta "Fısıldaşan Kumlar" ve 11 Aralık'ta "Umutsuz Saatler" ekrana gelecek. Hafta sonu ise 12 Aralık'ta "DJ Ahmet" ve 13 Aralık'ta "Dönüş Yükü" televizyonda ilk kez yayınlanacak.

Üçüncü haftada 14 Aralık'ta "Keman Öğretmeni", 15 Aralık'ta "Percy", 16 Aralık'ta "Karınca", 17 Aralık'ta "Niilas'ın Öyküsü", 18 Aralık'ta "Babamız" ve 19 Aralık'ta "Yas Ormanı" sinemaseverlerle buluşacak. 20 Aralık Pazar akşamı ise "İstenmeyenler" televizyonda ilk kez ekranda olacak.

Dördüncü hafta gösterimleri arasında 21 Aralık'ta "Lara", 22 Aralık'ta "Ağlamak Yok", 23 Aralık'ta "Gülizar", 24 Aralık'ta "Benim Adım Nero" ve 25 Aralık'ta "Balıklara Nasihat" yer alacak. 26 Aralık'ta televizyonda ilk kez yayınlanacak "Tuz Yolu"nun ardından 27 Aralık günü "Bitmeyen Yürüyüş" filmi ekranlara gelecek.

Yılın son günlerinde ise 28 Aralık'ta "Kayalıkların Arasında", 29 Aralık'ta "Dönüş" ve 30 Aralık'ta ise "Meryem" izlenebilecek. TRT 2'nin aralık ayı film seçkisi, 31 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak "Buckley'in Şansı" ile sona erecek.