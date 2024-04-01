TRT 2 Nisan Ayında Farklı Filmleri İzleyicilerle Buluşturacak

İstanbul'da Perakende Fiyatlar Yüzde 78,25 Arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 78,25 artış gösterdi. Mart 2024'te giyim, diğer harcamalar, ev eşyası, konut, gıda, sağlık ve kişisel bakım, ulaştırma ve haberleşme, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında artış yaşandı. Aynı dönemde toptan fiyatlarda ise madenler, gıda maddeleri, işlenmemiş maddeler, kimyevi maddeler, inşaat malzemeleri ve yakacak ve enerji maddeleri gruplarında artış görüldü.