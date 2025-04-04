TRT Arabi 15 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TRT Arabi 15 Yaşında

TRT Arabi, 15. yaşını kutlayarak Türkiye'nin Arap dünyasındaki sesi olmaya devam ediyor.

04.04.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sesini uluslararası alanda duyurma hedefiyle 4 Nisan 2010'da açılan TRT Arabi, 15. yaşını kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre kanal, yayınlarıyla başta 22 Arap Birliği üyesi ülke olmak üzere 450 milyonun üzerinde nüfusu olan bir coğrafyaya hitap ediyor.

Türkiye ve Arapça konuşan topluluklar arasında iletişim köprüsü olmak amacıyla faaliyete geçen kanal, sahada ürettiği zengin haber içeriklerinin yanı sıra kültürden tarihe, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda, görüş çeşitliliği anlayışını ön plana alarak yayın hayatını sürdürüyor.

Özellikle Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımı sıfır noktasından izleyiciye aktaran TRT Arabi, bölgenin nabzını tutuyor. Tarafsız yayıncılık ilkesinin bir sonucu olarak İsrail tarafından hedef alınan, ağır şekilde yaralanan, tutuklanan TRT Arabi ekiplerinin, her türlü tehdit ve baskıya rağmen Filistin'den yaptığı yayınlar, kurumun evrensel medya platformu olma misyonunu doğru şekilde yansıtıyor.

Doğru ve tarafsız bilginin Arapça konuşulan ülkelere ve kişilere aktarılmasına öncülük eden TRT Arabi, aynı zamanda Türkiye'nin Arap dünyasına yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinde de önemli aktör olarak rol alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Kültür, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Arabi 15 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
09:49 Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
15:53 Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
15:52 Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
15:45 Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
15:23 Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 11:12:54. #7.13#
SON DAKİKA: TRT Arabi 15 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement