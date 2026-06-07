17. TRT Belgesel Ödülleri Sahiplerini Buldu

TRT tarafından bu yıl 17'ncisi "Cesur Ol, İz Bırak" temasıyla düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"nde 4 kategoride kazanan filmlere ödülleri takdim edildi.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşmasında belgesellerin olup bitene tanıklık etmenin, bu tanıklık üzerinden insanlara sorumluluk yüklemenin, hakikat ve anlam arayışına katkı sunmanın en etkili yollarından biri olduğunu söyledi.

Gözden kaçan, gizli kalan veya üzeri örtülen gerçeklerin izini sürerek toplumsal hafızayı besleyen güçlü bir anlatı biçimi olan belgeselciliğe ayrı bir ihtimam gösterdiklerini dile getiren Sobacı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı TRT Belgesel'in yanı sıra, ulusal ve uluslararası diğer kanallarımız ve uluslararası dijital platformumuz tabii için güçlü yapımlar üretiyoruz. Bu sayede hem üretimi destekliyor hem de belgeselciliğin gelişimine önemli katkılar sunuyoruz. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri de bu alana gösterdiğimiz ihtimamın en kıymetli tezahürlerinden biridir."

Bu yıl, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne 109 ülkeden 1409 başvuru yapıldığını belirten Sobacı, "Her yıl daha da artan bu ilgi ve sektöre yeni adım atan genç sinemacılardan usta yönetmenlere kadar uzanan katılımcı çeşitliliğimiz, festivalimizin dünya belgeselciliği açısından bir referans noktası haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Uluslararası Filmler Kategorisi'nde 1035, Ulusal Profesyonel Kategorisinde 100, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde 107 film ve TRT'nin desteğini almak isteyen 167 proje, alanında yetkin ve birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz tarafından titizlikle değerlendirildi." şeklinde konuştu.

"Belgeselcilik, özünde bir cesaret işidir"

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgiler paylaşan Sobacı, ödüle layık görülen belgeselcileri tebrik ederek emekleri için teşekkür etti.

Bu yılki mottonun "Cesur Ol, İz Bırak" olarak belirlenme sebeplerinden birinin belgeselciliğin doğasına atıfta bulunmak olduğuna işaret eden Sobacı, "Çünkü belgeselcilik, özünde bir cesaret işidir. Gölgelenmek istenen gerçekleri görünür kılmak, konuşulmayanı dile getirmek ve tartışılmayanı tartışmaya açmak, cesaret gerektirir. Festivalimizin açılışını da, böylesi bir cesaretten neşet eden 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeselimizle gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Zahid Sobacı, özel seçkide yer alan " Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar", "Hasan'la Gazze'de" ve "Milyonda Bir" ile Gazze'deki soykırımın ve Suriye İç Savaşı'nın gölgesindeki hayatlara insan hikayeleri üzerinden tanıklık ettiklerini, "Amerikalı Doktor", "Umut Evi", "Adalet Aranıyor" ve "Yurt" belgeselleriyle savaş, çatışma ve zorunlu göç gibi krizlerin insanlığı manevi ve maddi olarak sürüklediği felakete yakından baktıklarını kaydetti.

"15 Temmuz Destanı'nın 10. yılına özel içeriklere yer verdik"

"Gerçek Ötesi" ile artık gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağın belgelenişine şahitlik ettiklerini anlatan Sobacı, "Hafta boyunca yoğun bir ilgiyle takip edilen yapımlar arasında, milletlerin iradesini hiçe sayan darbeci zihniyete dikkat çeken filmler de vardı. Bunlardan 'Dünyayı Darp Edenler' ile farklı ülkelerde seçilmiş hükümetlere karşı yapılan darbelerin karanlıkta kalan yanlarının gün yüzüne çıkışını izleme imkanı bulduk. Festivalimiz kapsamında prömiyerini gerçekleştiren 'Kader Bağı'yla ise yakın tarihimizin en hayati dönüm noktalarından olan 15 Temmuz 2016 gecesine gittik." dedi.

Festival temasının "Cesur Ol, İz Bırak" olarak belirlenmesinin en önemli sebeplerinden birinin de 15 Temmuz kahramanlarını yad etmek olduğunu vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"Bu sebepledir ki 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde 15 Temmuz Destanı'nın 10. yılına özel içeriklere de yer verdik. Belgesel gösterimlerinin yanı sıra, panel ve söyleşilerle 15 Temmuz'un toplumsal hafızamızda bıraktığı izleri masaya yatırdık. Görüntünün Tanıklığında başlıklı panelde, o gece kayda geçen görüntülerin önemi panelistlerimiz tarafından değerlendirildi. Cesaretin İzleri konulu söyleşide 15 Temmuz'un kişisel ve toplumsal etkileri, milletimizin cesareti ve demokrasiye sahip çıkma iradesi ve o gecenin medya aracılığıyla dünyaya nasıl aktarıldığı ele alındı.

Ayrıca enstalasyon alanımızda, ziyaretçilerimizin 15 Temmuz Destanı'nın bıraktığı kalıcı izlerle, deneyimsel bir anlatı içinde yüzleşebilecekleri bir oda tasarladık."

Sobacı, "TRT olarak hem FETÖ'cülerin ihanetinin tüm yönleriyle kayda geçmesi hem de o gece tarihi yeniden yazan kahramanlarımızın hatırasının ilelebet yaşaması için büyük bir özveriyle çalıştık, çalışıyoruz. Zira bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde darbeci ve vesayetçi zihniyeti gündeminden çıkaran Türkiye'nin kamu yayıncısıyız. Dolayısıyla, şehitlerimize, gazilerimize ve tüm kahramanlarımıza karşı sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

TRT ailesi olarak bu dayanışmanın tüm insanlığı sarana kadar büyümesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Sobacı, "Hem cesaret timsali anlatıların izini sürme hem de insanlığın müşterek hafızasında kalıcı izler bırakma gayretimizi her daim diri tutacağız." diye konuştu.

Gecede 12 ödül sahiplerini buldu

Ödül için 40 finalistin yarıştığı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Uluslararası Kategori" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere toplam 4 kategoride 12 ödül verildi.

Uluslararası Filmler Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'nü yönetmenliğini Mohammed Sawwaf'ın yaptığı "Gazze'nin İkizleri Bana Geri Dönün" adlı film, İkincilik Ödülü'nü yönetmenliğini Morteza Atabaki'nin yaptığı "32 Metre" adlı film, Üçüncülük Ödülü'nü yönetmenliğini Kasimir Burgess'in yaptığı "Kara Kış" adlı film kazandı.

Ulusal Profesyonel Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'ne yönetmenliğini Batuhan Karadağoğlu'nun yaptığı "Ben 12 Bin Yaşındayım", İkincilik Ödülü'ne yönetmenliğini Kenan Diler'in yaptığı "Kavak Ağacının Gölgesinde", Üçüncülük Ödülü'ne ise yönetmenliğini Mehmet Ali Poyraz'ın yaptığı "Sednaya" adlı film layık görüldü.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'nü, yönetmenliğini Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel'in üstlendiği "Ahraz", İkincilik Ödülü'nü yönetmenliğini Onur Sürek'in yaptığı "Mevcut Üç" ve yönetmenliğini Melike Kaya'nın yaptığı "Sarı Kanarya" adlı filmler kazanırken, Üçüncülük Ödülü yönetmenliğini Kayra Yılmaz'ın yaptığı "Yitik Zamanın İzinde" adlı filme verildi.

Proje Destek Kategorisi'ni de Ahmet Alan'ın "Ali Rıza Bey", Tuğçe Özdemir'in "Eber: Suyun Hatırası" ve Erkan Yaşar'ın "Hiç Görmediğim Eve" adlı projeleri kazandı.