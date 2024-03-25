TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Ekip: Siberay"ın ilk sinema filmi, 5 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
TRT ortak yapımı animasyon film, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı.
Yapım, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.
3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Sinan Güngör ile Yunus Emre Çakır yaptı. Senaryosunu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı.
Yapımcılığını Murat Kaya'nın üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:
"Dünyaya vuran güneş fırtınasıyla tüm dünyada internet kesilir. İnternetin kullanılamaz halde olmasından faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanı, birçok uygulamaya ve çevrim içi oyunlara zarar verir. Hakan, Umut, Selvi ve Melis, bu sorunla ilgilenmek için toplanan dört kişilik bir ekibe katılır. Kendini farklı alanlarda geliştiren çocuklar, internet gelmeden kötü amaçlı bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için özel bir sunucu kullanarak Siber Dünya'ya geçer."
Son Dakika › Güncel › TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay'ın sinema filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika
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