TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay'ın sinema filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay'ın sinema filmi 5 Nisan'da vizyonda

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay'ın ilk sinema filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanarak 5 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Film, TRT Çocuk bünyesindeki uzmanlar tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti ve 3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlandı. Hakan, Umut, Selvi ve Melis'in kötü amaçlı bir bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için Siber Dünya'ya geçmelerini konu alan film, çocuklara internet güvenliği konusunda bilinç kazandırmayı hedefliyor.

25.03.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Ekip: Siberay"ın ilk sinema filmi, 5 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

TRT ortak yapımı animasyon film, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı.

Yapım, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Sinan Güngör ile Yunus Emre Çakır yaptı. Senaryosunu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Dünyaya vuran güneş fırtınasıyla tüm dünyada internet kesilir. İnternetin kullanılamaz halde olmasından faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanı, birçok uygulamaya ve çevrim içi oyunlara zarar verir. Hakan, Umut, Selvi ve Melis, bu sorunla ilgilenmek için toplanan dört kişilik bir ekibe katılır. Kendini farklı alanlarda geliştiren çocuklar, internet gelmeden kötü amaçlı bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için özel bir sunucu kullanarak Siber Dünya'ya geçer."

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emre Çakır, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay'ın sinema filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:15 Adana Saimbeyli’de 4 büyüklüğünde deprem Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay'ın sinema filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement