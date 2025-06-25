TRT'de Muharrem Ayı Yayınları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TRT'de Muharrem Ayı Yayınları

25.06.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muharrem ayına özel TRT ekranlarında çeşitli programlar ve belgeseller yayınlanacak.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayına özel hazırlanan içerikler, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak Muharrem ayında, Kerbela hadisesiyle gönüllerde derin izler bırakan önemli olaylara ilişkin özel programlar yayınlanacak.

Ali Bektaş'ın sunumu ve konuklarının Muharrem ayını anlatımıyla gerçekleşecek "Ehl-i Beyt Aşkına" programı, 5 Temmuz'da saat 21.15'te TRT 1'de yayınlanacak.

Muharrem ayının manevi derinliğini edebiyat ve düşünce dünyasıyla harmanlayan "Muharrem Ayı Özel Yayını", yarından itibaren 5 Temmuz'a kadar her gün saat 18.30'da TRT 2'de ekrana gelecek.

İslam alemi için tarihsel ve derin bir acı taşıyan Kerbela'yı merkeze alan " Masum: Niyetin Taşıyıcısı" belgeseli, 5 Temmuz'da 21.00'de TRT Belgesel'de sunulacak.

TRT Türk ekranlarında 5 Temmuz'da gün boyu "Sufi Klip Müslüm Gürses-Ah Hüseyinim Ah" ve "Sufi Klip Murat Belet-Matem Ayı" programları izlenebilecek.

TRT Müzik'te Muharrem ayına özel çok sayıda yayın yapılacak

Çeşitli coğrafyalarda farklı icra tavırlarıyla Muharrem ayının manasını yansıtan mersiyeler, ay boyunca her gün saat 10.45'te TRT Müzik'te "Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler" programında izleyiciyle buluşacak.

Sedat Akdağ yönetimindeki deyiş ve nefes dinletisi "İkrar-El Ele, El Hakk'a", TRT Müzik'te 30 Haziran'da saat 23.00'te ekranda olacak.

Muharrem ayının maneviyatını yansıtmak amacıyla hazırlanan "Ehl-i Beyt Aşkına" programı, Dünya Tekin, Orhan Karaağaç, Fatih Koca, Elif Avcı, Fatih Demirhan ve Seval Eroğlu'nun icralarıyla 5 Temmuz'da saat 22.45'te TRT Müzik'te ekrana gelecek.

Nahide Saygün Akkal, Ertan Çıngı, Sercan Direk ve Çiğdem Elmas'ın yorumlarıyla "Aşık Davut Sular Dinletisi", 7 Temmuz'da saat 23.00'te TRT Müzik'te izlenebilecek.

"Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi" programı, 14 Temmuz'da saat 23.00'te, Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda icra edilen "Şah Hatayi Dinletisi" de 21 Temmuz'da saat 23.00'te TRT Müzik'te gösterilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Muharrem Ayı, Televizyon, Belgesel, Edebiyat, Güncel, Kültür, Yaşam, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT'de Muharrem Ayı Yayınları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:33:05. #7.13#
SON DAKİKA: TRT'de Muharrem Ayı Yayınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.