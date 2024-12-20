TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen "Gassal" dizisinin izlenime sunulacağını bildirdi.
Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştıkları yepyeni bir yapımı, tabii izleyicileriyle buluşturacaklarını kaydetti.
Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı tabii dizisi "Gassal"dan fragman paylaşan Sobacı, "Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen dizimiz 'Gassal', tabii'deki yolculuğuna başlıyor. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › TRT'den Yeni Dizi: Gassal - Son Dakika
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