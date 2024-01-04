TRT Ortak Yapımı \'Tay\' Filminin İkincisi \'Ebabil Takımı\' Sinemaseverlerle Buluşuyor

TRT ortak yapımı "Tay" filminin ikincisi "Ebabil Takımı" filmi 12 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, film genç ve hırslı bir at olan Tay'ın, Ebabil kuşlarıyla heyecan verici bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

İlk filmi ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak yarım milyonu aşkın seyirci yakalayan yapım, vizyondaki ilk dört haftasında da gişede lider olmuştu.

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan'ın üstlendiği, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerlerin vurgulandığı filmin senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan beraber kaleme aldı. Filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Animasyon türündeki "Tay 2: Ebabil Takımı" filminin konusu özetle şöyle:

"Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eder. Bu serüven, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlar. Annesi Şiraz ile yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları kötü adamlar, Tay'ın cesaretini ve kararlılığını pekiştirir. Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı, komik durumlar içinde bulur."