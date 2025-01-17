TRT, Şam'da Temsilcilik Açıyor

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Suriye'nin Başkenti Şam'da temsilcilik açacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın talimatıyla TRT'nin, Şam'da yurt dışı temsilciliği açılması için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, Suriye Enformasyon Bakanlığı ile temsilciliğin akreditasyonu ve resmi süreçlerle ilgili görüşmeler yapıldı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından TRT'nin Şam temsilciliği faaliyete geçerek, gelişmeleri yerinden dünyaya duyuracak.

Şam temsilciliğinin açılmasıyla TRT'nin dış temsilcilik sayısı 19'a çıkacak.