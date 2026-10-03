TRT Sinema Tırı Doğubayazıt'ta 1110 öğrenciyi İshak Paşa Sarayı önünde ağırladı - Son Dakika
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TRT Sinema Tırı Doğubayazıt'ta 1110 öğrenciyi İshak Paşa Sarayı önünde ağırladı

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TRT Sinema Tırı Doğubayazıt\'ta 1110 öğrenciyi İshak Paşa Sarayı önünde ağırladı
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TRT Sinema Tırı Projesi kapsamında Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı önüne kurulan tırda çocuklar animasyon izledi. Yaklaşık 1110 öğrencinin katıldığı etkinlikte Kızılay ekipleri ikramda bulundu, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat da öğrencilere eşlik etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında İshak Paşa Sarayı önünde sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Doğubayazıt ilçesine geldi.

Tarihi İshak Paşa Sarayı önüne konuşlanan tırda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekiplerince çocuklara ikramlar yapıldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat da öğrencilere eşlik etti.

Kaymakam Ayvat, AA muhabirine, yurdun en doğusunda imkanların kısıtlı olduğu ilçede çocukların sinemayla buluşmasının önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1110 öğrencinin sinema filmi izleyip çeşitli etkinliklere katıldığını belirten Ayvat, "Çocuklarımız belki de hayatlarında ilk defa sinemayla buluştular. Öğrencilerimiz hem sinema filmi izledi, hem de tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi." dedi.

Ayvat, bu tür etkinlikleri desteklediklerini dile getirerek TRT ekibine teşekkür etti.

Eğitimin hayatın her alanında olduğunu ifade eden Ayvat, "Bu tarz etkinliklerin sayısının artırılması için girişimlerimize devam edeceğiz. Doğubayazıt'ta eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik her türlü girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ise bu tür etkinliklerde ikramlarda bulunup çocukların sevinçlerine ortak olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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