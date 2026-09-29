TRT World, DIG Awards ve Cannes 2026'dan toplam dört ödülle döndü - Son Dakika
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TRT World, DIG Awards ve Cannes 2026'dan toplam dört ödülle döndü

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TRT World, DIG Awards ve Cannes Corporate Media & TV Awards 2026'dan toplam dört ödül kazandı. 'Myanmar Scam Factory' bölümü DIG Festivali'nde En İyi Orta Metraj Araştırmacı Gazetecilik ödülünü alırken, kanal Cannes'da üç Gümüş Yunus kazandı.

TRT World, uluslararası televizyon ve belgesel yayıncılığının prestijli organizasyonları arasında yer alan İtalya'daki DIG Awards ile Fransa'daki Cannes Corporate Media & TV Awards 2026'dan toplam dört ödülle döndü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kanalın uluslararası Emmy ödüllü araştırmacı belgesel serisi "Off The Grid" kapsamında hazırlanan "Myanmar Scam Factory" bölümü, İtalya'da düzenlenen 12. DIG Festivali'nde "En İyi Orta Metraj Araştırmacı Gazetecilik" ödülüne layık görüldü.

Hırvat yönetmen Igor Bezinovic başkanlığındaki uluslararası jüri tarafından 300'ü aşkın başvuru arasından seçilen yapım, iç savaş ve kaos ortamından beslenen suç örgütlerinin kurduğu siber dolandırıcılık merkezlerini ve modern kölelik düzenini gözler önüne seriyor.

Belgesel, aynı hafta Fransa'da düzenlenen Cannes Corporate Media & TV Awards'ta da tanıtım videosuyla "Belgesel ve Haber Programları için Fragman ve Tanıtımlar" kategorisinde Gümüş Yunus kazanarak çifte başarı elde etti.

Cannes'daki festivalde TRT World'ün iki farklı yapımı daha Gümüş Yunus ile ödüllendirildi. Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılında sahadaki sivil mücadeleyi ekranlara taşıyan "Ukraine: The Citizen Front" belgeseli, "İnsan Hakları ve Aktivizm" kategorisinde ödül kazandı.

Gazze'deki gerçekliği iki Filistinli fotoğrafçının vizöründen filtresiz yansıtan "Gaza Remains in Frame" ise "Güncel Olaylar" kategorisinde Gümüş Yunus'un sahibi oldu. Çekimlerin ardından İsrail saldırısında hayatını kaybeden foto muhabiri Yahia Barzaq'ın anısına ithaf edilen yapım, New York Festivals ve Telly Awards'ın ardından Cannes'dan da ödülle dönerek başarısını perçinledi.

Kanalın uluslararası başarısını sosyal medya hesabından kutlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında "TRT World, DIG Awards'ta 'Best Investigative Medium' ödülüne, Cannes Corporate Media & TV Awards'ta ise 3 gümüş ödüle layık görüldü. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum. TRT olarak, uluslararası yayıncılıktaki etki alanımızı büyütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatTelevizyonBelgeselMyanmarGüncelGümüşMedyaSon Dakika

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