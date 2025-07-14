TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, görevini Prof. Dr. Ahmet Albayrak'tan devraldı.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, düzenlenen törenin ardından resmen görevine başladı.
Yılmaz, 13 Temmuz 2025'te, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.
Son Dakika › Güncel › TRT Yönetim Kurulu'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz Atandı - Son Dakika
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