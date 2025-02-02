Trudeau, ABD'nin Gümrük Vergilerine Hazırlıklı Olduklarını Açıkladı

Güncel

NEW Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmasının ardından, "Bunu istemiyoruz ama hazırlıklıyız." açıklamasında bulundu.

Trudeau, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı,

Kabinesiyle bir araya geldiğini aktaran Trudeau, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Trudeau, "Bunu istemiyoruz ama hazırlıklıyız. İlerleyen saatlerde Kanada halkına sesleneceğim." bilgisini verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı kaydedilmişti.

Öte yandan, bir "misilleme maddesi" de içeren kararnamede, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceği aktarılmıştı.

Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.