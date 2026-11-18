SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine geldi.

Trump'ı Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping karşıladı.

Eylül ayında ABD'ye düzenlediği devlet ziyaretinde Trump ve eşinin kendisini havalimanında bizzat karşıladığını ve büyük bir karşılama töreni düzenlediğini hatırlatan Xi, Çin'in iyi niyete iyi niyetle karşılık vermeyi öne çıkaran nezaket geleneğine sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Çin'i tekrar ziyaret eden Trump'a hoş geldin dileklerini ileten Xi, Trump ile saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık ilkesine dayalı stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin ilerletilmesi amacıyla ikili ilişkiler, Asya-Pasifik işbirliği ve küresel konjonktüre ilişkin önemli konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Trump ise kendisini havalimanında bizzat karşılayan Xi'ye teşekkürlerini iletti ve Çin tarafının yaptığı özel hazırlıklara da müteşekkir olduğunu söyledi. Çin'i tekrar ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Trump, Çin'i büyük bir ülke, Xi'yi ise büyük bir lider olarak nitelendirdi.

Trump, Xi ile gerçekleştirdiği her görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirterek, bu ziyaretin ikili ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına ve tam anlamıyla başarılı olacağına inandığını söyledi.