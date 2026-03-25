Trump'a Günde 2 Dakika Saldırı Görüntüsü İletildi

25.03.2026 16:53
Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında günde 2 dakikalık patlama videolarıyla bilgilendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırıları hakkında günde 2 dakika süren "patlama görüntüleri" derlemesiyle bilgilendirildiği öne sürüldü.

NBC News televizyonunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara ilişkin detaylara yer verildi.

Habere göre, ABD yönetiminden 3 mevcut ve bir eski yetkili, Trump'ın saldırıların ilk gününden bu yana günde 2 dakikalık videolarla bilgilendirildiğini iddia etti.

Yetkililer, bu görüntülerin, "İran'daki hedeflere düzenlenen en büyük ve en başarılı saldırıları" içerdiğini savundu.

Bu görüntülerin, "bir şeylerin havaya uçtuğu" anlardan ibaret olduğunu kaydeden yetkililer, ordunun Trump'ı her saldırı hakkında bilgilendiremeyeceğini, bu nedenle "çatışmaların tüm kapsamını yansıtmayan" bu derlemenin hazırlandığını ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'a saldırılar hakkında sunulan bilginin, "ABD'nin başarılarını ön plana çıkarmaya ve İran'ın hamlelerine yönelik daha az detay vermeye meyilli olduğu" iddiasında bulundu.

Görüntülerin, Trump'ı yanılttığına yönelik endişeler

Yetkililer, bu görüntülerin, Trump'ın "müttefikleri" arasında "savaşın gidişatı hakkındaki bilgileri tam olarak almadığı" ve "saldırılara ilişkin kritik kararlar almak için donanımlı olmadığı" yönündeki endişeleri körüklediğini savundu.

Görüntülerin, "Trump'ın savaşın medyada işleniş şekline yönelik hayal kırıklığını" artırdığını belirten yetkililer, Trump'ın hükümet yetkililerine "bu görüntülerde gördüklerini neden medyada göremediğini" sorduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın, İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarına düzenlediği saldırılar hakkında bilgilendirilmediğini ve olayı medyadan öğrendiğini iddia etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin açıklamasında, "Bu, odada bulunmayan kimselerin ortaya attığı kesinlikle doğru olmayan iddiadır. Başkan Trump ile görüşmelerde yer alan herkes, onun odadaki herkesin görüşünü sorduğunu ve üst düzey danışmanlarından tüm gerçekleri söylemesini beklediğini bilir." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

