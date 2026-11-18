NEW ABD'de aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistanlı sanık Merchant, terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemenin karşısına çıktı.

Mahkeme kararında, kiralık katil tutma suçunu kabul eden Merchant'a 27 yıl 6 ay hapis cezası verildiği kaydedildi.

Merchant'ın avukatı Avraham Moskowitz yaptığı açıklamada, kararı temyize götürmeyi düşündüklerini ifade etti.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ise hükmün adil olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Adalet Bakanlığı, liderlerimize yönelik yabancı terörist faaliyetlerine müsamaha göstermeyecek ve sorumlular hesap verene kadar bu çabalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Merchant emri İran'dan aldığını iddia etmişti

ABD Adalet Bakanlığı 7 Ağustos 2024'te, Pakistanlı Asif Merchant'ın ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

Federal yetkililer, Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.

Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını ileri sürmüştü.

Merchant, kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etmişti.